"Ognuno ha le sue caratteristiche, a me piace tantissimo Marcus Thuram. Ho giocato con il padre nel principato di Monaco. Non mi aspettavo che si adattasse così velocemente al calcio italiano. Quando lo vedo adesso in campo mi fa molto piacere. Nella Bundesliga non ha fatto vedere tutte queste qualità, segno che Inzaghi sa come migliorare i giocatori e coma aiutare gli attaccanti. Bello vedere come gioca poi c'è sempre Lautaro Martinez, campione del mondo. Lui può prendersi una pausa ogni tanto perché c'è Marcus che la butta dentro. La rosa è piena di qualità, sono quasi due rose. Ti servono tutti questi giocatori per giocare campionato e CL, i mesi di marzo e aprile sono i mesi della verità: lì hai bisogno di tutti i giocatori e della fiducia. Vedendo da fuori, io vivo in America, mi piace molto quando fanno il gol e si buttano tutti insieme e festeggiano. Fanno vedere lo spirito di gruppo, ci sono tanti giocatori nazionali. Appena fanno qualcosa di bello o quando le cose vanno male si danno sempre una mano. Questo è importantissimo, anche per la Champions League. Giocatori duttili? Importante è andare sempre nella stessa direzione e non è facile. Tutti vogliono giocare. Ci sono tratti egoisti, tratti diversi in ognuno, bisogna trovare un equilibrio. Perdi una-due partite ma all'Inter fanno sempre vedere che sono sulla stessa linea, anche Inzaghi e Marotta e la società. Bisseck? Bello vedere questo ragazzo positivo, pieno di energia e con una grande voglia di imparare. Ha un sacco da dare. Sicuramente nei prossimi mesi avrà un'occasione anche in Nazionale", ha concluso l'ex giocatore nerazzurri ai microfoni di Inter TV.