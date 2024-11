Kumbulla: “Dimarco? Verona è stata una tappa preziosa. Il merito va…”

Marash Kumbulla, difensore dell'Espanyol in prestito dalla Roma, è intervenuto questa mattina in diretta a Radio Tv Serie A con RDS.

"In Italia a livello tattico siamo più avanti di tutti mentre in Spagna i giocatori sono più tecnici e più predisposti a risolvere le cose individualmente. Da noi c'è meno fantasia e forse meno spettacolo ma non per questo il nostro campionato è meno bello. Difesa a 3 o 4? Per me ciò che conta è quello che chiede il mister. Io sono un difensore molto aggressivo, mi piace andare a contatto con l'attaccante, indipendentemente dal modulo che utilizziamo. Io ho giocato con entrambi e ripeto che la differenza l'ha sempre fatta l'atteggiamento che il mister richiedeva”.