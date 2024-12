La Russa: “Sono scaramantico solo per l’Inter. Oggi alla Scala…”

Giornata di festa oggi a Milano. Nella solennità di Sant'Ambrogio si aprono anche le porte della Scala, dove i presenti assisteranno "La forza del destino" di Verdi. Un'opera che, secondo una leggenda, porterebbe sfortuna. "Scaramantico? Per stasera? Mi hanno detto che basta non pronunziarla", ha detto a tal proposito Ignazio La Russa, Presidente del Senato.

"Mi dicono che sia molto bella e poi io non sono troppo scaramantico, solo per l'Inter per il resto non ha importanza. Poi incrociamo le dita. Non ci crediamo e ci andremo, vero sindaco che ci andiamo?", ha detto rivolgendosi a Giuseppe Sala.