Milano, 25 nov. - (Adnkronos) - Sullo stadio di Milano ''io avevo fatto una proposta, se la avessero accettata avremmo risolto il problema. La giunta comunale ha fatto passare 5 anni senza prendere decisioni, senza prendersi responsabilità. Ora sono andati con il cappello in mano ai ministri del centrodestra per farsi aiutare''. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sul palco di Italia Direzione Nord. ''I ministri del centrodestra hanno fatto tutto quello che era in loro potere per trovare una soluzione - ha sottolineato -. Io la avevo data, in tutto il mondo ci sono stadi l'uno vicino all'altro anche di 50 metri''.