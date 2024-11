Lautaro a ITV: “In campionato prendiamo tanti gol, dobbiamo migliorare. La mentalità…”

L'Inter agguanta la vittoria contro l'Arsenal tra le mura amiche di San Siro. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo il Capitano Lautaro Martinez: "Sapevamo che affrontavamo una squadra di livello importante. Il dettaglio fa la differenza in questa competizione. Abbiamo cercato di mettere la qualità nel primo tempo, siamo calati di intensità, loro con i cross ci hanno messo un po' in difficoltà. Credo che la squadra avvia fatto una buona gara. Non aver preso gol è importante. In campionato abbiamo preso tanti gol, dobbiamo migliorare in questo aspetto. Sono soddisfatto oggi per la partita che abbiamo fatto. Era molto importante per la classifica"