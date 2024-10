Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e dell'Argentina, intervistato da TycSports dopo la vittoria contro la Bolivia, ha parlato così della possibilità di vincere il Pallone d'Oro: "Sarò alla premiazione con mia moglie con il sogno di sempre: dico sempre che per me il collettivo è sempre al primo posto, credo che l'anno scorso con l'Inter è stato spettacolare. Poi abbiamo vinto la Copa America e ho fatto cinque gol. Analizzando tutto, sono lì. Se lo merito? Non dico questo, ma sono felice e vedremo cosa succederà quella notte".