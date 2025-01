"Era una partita molto importante per il nostro cammino in Champions League. Ora per gli ottavi manca ancora un piccolo passo a San Siro contro il Monaco. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, anche se abbiamo concesso qualcosa. Nella ripresa loro hanno avuto più coraggio e ci hanno messo un po' in difficoltà, ma alla fine abbiamo portato a casa tre punti importanti. Se ci manca un po' di ferocia? Dipende dalle situazioni, da come si sviluppano le partite. Ma questo è un aspetto che dobbiamo migliorare, abbiamo lasciato per strada dei punti e oggi poteva essere una di quelle partite".