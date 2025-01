Lautaro: “Pressione? Siamo l’Inter, ogni giocatore deve avere personalità. A Frattesi dico…”

Al termine di Lecce-Inter, Lautaro Martinez ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Il capitano nerazzurro con il suo gol numero 112, è diventato il secondo miglior marcatore straniero nella storia dell'Inter Queste le parole del giocatore nerazzurro: "Pressione per la vittoria del Napoli? Noi siamo l'Inter, quindi ogni giocatore deve avere carattere, personalità e noi lo dimostriamo in ogni partita. Siamo contenti perché portiamo a Milano 3 punti importanti per il nostro percorso. I gol sono importanti per un attaccante, però è importante che io aiuti alla squadra".