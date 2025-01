"Peccato, abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo. Due gol evitabili, nel secondo tempo e anche nel primo abbiamo avuto buone occasioni non sfruttate, nel secondo tempo la squadra ha giocato con grande veemenza e ha creato. Siamo dispiaciuti per la sconfitta, ci devono rafforzare per forza. Per mentalità e qualità di gioco nel secondo tempo ha fatto molto bene. Non dobbiamo guardare la palla ma dare riferimenti, c’era densità in area, siamo stati sulla palla profonda, avevamo i centrocampisti alti, abbiamo recuperato ma bisogna essere più attenti. Quando ho detto di un po’ di gol evitabili, quando parti cosi non è facile rimettere la partita, per come è rientrata nel secondo tempo, non era facile con una Fiorentina bassa, ha saputo perdere tempo, la squadra è rimasta in partita e ha creato tantissimo".