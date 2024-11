Peter Gulacsi, portiere ungherese del Lipsia, ai canali ufficiali del club tedesco ha commentato il match di San Siro perso per 1-0 contro l'Inter : "Devi considerarti sfortunato quando perdi una partita per un autogol. L'Inter è stata la squadra migliore fino al gol. Siamo stati migliori nel secondo tempo e abbiamo avuto occasioni per ottenere il pareggio. È un peccato aver perso.

Oggi ci siamo presentati, abbiamo lottato duramente e speriamo che questo si veda di nuovo presto nei risultati. Siamo in una fase difficile in questo momento, in cui dobbiamo restare uniti e superare la situazione come una squadra".