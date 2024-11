L'ex amministratore delegato del Catania ha detto la sua sulla sfida in programma domenica tra nerazzurri e viola

Pietro Lo Monaco, ex amministratore delegato - tra le altre - del Catania, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per dire la sua sul match in programma domenica tra Fiorentina e Inter: "L'Inter è signor squadra, ha una sua fisionomia. L'unico errore che può fare la Fiorentina è cambiare mentalità visto che affronta una delle più forti. I viola devono rimanere loro stessi. La squadra forte è quella che impara a gestire e cavalcare l'onda. Quando arrivi ad essere una squadra di questo tipo, vuol dire che sei una squadra forte".