Ospite nel podcast brasiliano Charla, Maicon ha parlato di Adriano. L'ex terzino nerazzurro ricorda la forza dell'Imperatore e svela un retroscena con Mourinho. "Adriano era una bestia. C'era una partita con l'Inter, noi eravamo in nazionale e Mourinho mi chiama: "Ehi! Come sta Adriano?". E io rispondo: "Bene, qui va tutto bene, tutti tranquilli". All'epoca dormivamo in stanza insieme".

"E lui dice: "Al ritorno lo metterò in campo insieme a Ibrahimovic contro la Juve". Fratello mio, li ha distrutti, distrutti. Ibrahimovic e Adriano hanno distrutto i difensori. C'era un difensore, Legrottaglie, poveretto! Pensavo: "Mio Dio, non dormirà stanotte". Ibra adorava Adriano e se guardi le coppie, c'erano Crespo, Julio Cruz, che non erano male, erano giocatori di qualità. Crespo nei colpi di testa era un fenomeno. Adriano affrontava giocatori come Maldini, Kaladze, li superava da solo. Per superare Maldini devi essere... Non è un difensore qualsiasi, Adriano passava sopra di loro".