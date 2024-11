Antonio Manicone, ex giocatore e allenatore, ha parlato di Inter-Lipsia negli studi di Inter TV: "Il valore aggiunto di questa squadra e di questa società è l'ambiente. Sono venuto a vedere Taremi e ho visto un ottimo ambiente. Tutti i giocatori sono messi nelle condizioni giuste per rendere. Sono qui per vedere Taremi, spero per lui e per l'Inter che questa sia una partita decisiva. Gol Taremi? In coppia con Lautaro lo vedo bene. Va bene con tutti. Sta facendo più assist. Ne ha fatti tre in una delle ultime partite. La prima volta l'ho visto contro il Lugano e aveva segnato due gol: speriamo porti fortuna per stasera".