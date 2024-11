Il doppio ex di giornata presenta così la sfida in programma oggi tra i nerazzurri di Inzaghi e gli scaligeri di Zanetti

Luciano Marangon, ex difensore sia del Verona che dell'Inter, intervistato da L'Arena ha parlato della sua carriera calcistica e della sfida in programma oggi al Bentegodi tra gli scaligeri e i nerazzurri: "Io sarei rimasto. Per giocare la Coppa Campioni. Ma andai perchè il Verona aveva bisogno di soldi. Certo, andavo in un grande club. Ma non fui fortunato, perchè proprio con l'Inter subii il mio peggior infortunio.