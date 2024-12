Che idea si è fatto sull’esonero di Fonseca?

“Io non discuto a livello tecnico perché i risultati non erano positivi ed era evidente ci fosse una scollatura tra lui e la squadra. Il discorso è che bisogna analizzare anche come tutti questo viene affrontato. Questo non dipende dal valore di Fonseca ma dallo spessore della società. Sinceramente la gestione dell’addio di Fonseca da parte del Milan ha lasciato grandi perplessità per le modalità e per come è maturata questa decisione. Io sono convinto che quando un allenatore viene esonerato significa il fallimento di un progetto”.