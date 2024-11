Marcolin: “Fiorentina-Inter è una sfida da primato. Palladino…”

Se la Fiorentina domenica dovesse battere l'Inter, diventa davvero in lotta per lo scudetto?

"La posizione che ha di classifica la rende una delle due sorprese di quest'anno, insieme alla Lazio. Le due squadre hanno un unico comune denominatore che è il gioco palla a terra, e le squadre che lo hanno come motore di gioco possono andare lontano. Può esserci il momento negativo, ma quando hai una struttura e delle idee di gioco arrivi lontano, quindi anche se non dovesse battere l'Inter per me sarà una squadra che rimarrà a lungo nel vertice della classifica".