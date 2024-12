Beppe Marotta , presidente dell'Inter , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il malore di Edoardo Bove e l'ufficialità del rinvio della gara del Franchi. Ecco le sue parole: "I dirigenti della Fiorentina sono in ospedale, ho parlato con Pradè: sono qui per esprimere vicinanza da parte dell'Inter e del mondo calcistico a famiglia e club.

E' stata una scelta spontanea di tutti, siamo una comunità e quando succedono cose come queste situazioni emotivamente negative, è normale si prenda una decisione in questo senso. Erano tutti emotivamente coinvolti, è stata una decisione spontanea: era quello che volevo dire, mi sembrava corretto. Mi limito a questo, poi sarà la Fiorentina a comunicare la situazione: ci tenevo a portare il mio pensiero da parte dell'Inter e del mondo del calcio. Se verranno rinviate le prossime partite? Non abbiamo affrontato il tema, oggi siamo davanti ad un fatto troppo rilevante: la concentrazione è sulla sua salute e sulla speranza che ne possa venirne fuori bene. Poi domani valuteremo le situazioni legate al recupero, ma non abbiamo affrontato il tema del recupero".