Messi: “Lautaro? Anno spettacolare, merita il Pallone d’Oro più di tutti”

I giochi l'assegnazione del Pallone d'Oro sembrano già fatti, ma Lautaro Martinez continua ad incassare apprezzamenti importanti. La sua candidatura può contare da questo momento anche sull'importante appoggio di Leo Messi, uno che in carriera ne ha vinti addirittura otto. Il capitano dell'argentina, intervenuto ai microfoni di TNT Sports dopo la gara vinta per 6-0 contro la Bolivia, ha proprio parlato del suo compagno di nazionale e attaccante dell'Inter.

"Ha vissuto un anno spettacolare. Ha fatto gol in finale, è stato capocannoniere in Copa America. Merita il Pallone d'Oro più di chiunque altro", ha detto Messi a proposito del capitano nerazzurro. Non basteranno queste parole molto probabilmente a spostare gli equilibri, considerando che le indiscrezioni danno Vinicius come nome ormai scelto, ma saranno sicuramente motivo di grande soddisfazione personale. E magari anche motivo per riprovarci dal prossimo anno, alzando ulteriormente l'asticella.