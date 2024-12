Fonseca: “Creato tanto, è mancato solo il gol. Contestazione normale”

"Oggi no. Oggi la squadra ha voluto vincere la partita, siamo stati aggressivi senza palla e siamo arrivati tante volte vicino all'area del Genoa. Penso che non sia una questione di fiducia ma di scelte".

"Penso che abbiamo dei buoni attraccanti. Abraham ha avuto una contusione, Alvaro non si è allenato tutta la settimana. Penso che a volte si parla di attaccanti, ma anche il nostro gioco ha mancato di qualità nei cross, nel tiro, nell'assist. Ma ho fiducia totale nei nostri attaccanti".

"È normale, succede questo. Volevamo tanto vincere per i nostri tifosi ma sento che loro sono sempre stati con la squadra. E penso che tutti noi possiamo riconoscere che la squadra ha dato tutto per vincere, chiaramente non siamo soddisfatti del risultato e capisco la delusione dei tifosi".