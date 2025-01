Intervistato dal quotidiano saudita Al Sharq, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha espresso alcune considerazioni in vista della finale di Supercoppa

Intervistato dal quotidiano saudita Al Sharq, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha espresso alcune considerazioni in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Ecco le sue parole:

"Sarà una partita difficile e interessante. Non vediamo l'ora. Puntiamo a vincere la Supercoppa. Battere il Milan in una partita è come il derby d'Italia. Sarò felice se vincerò ancora qui a Riad. Abbiamo vinto contro Milan e Napoli negli ultimi due anni, e noi spero di vincere ancora".