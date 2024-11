Mkhitaryan, nel corso dell'intervista al Corriere della Sera, ha parlato anche del suo extracampo. E della sua passione per gli scacchi

Henrik Mkhitaryan, nel corso dell'intervista al Corriere della Sera, ha parlato anche del suo extracampo. E soprattutto della sua passione per gli scacchi:

Si può essere intelligenti in campo senza esserlo fuori?

«Non credo. Si vede subito chi è intelligente in campo e fuori dal campo. Ho avuto anche compagni che facevano finta di essere intelligenti in campo, ma fuori non lo erano».