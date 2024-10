"Scudetto? Non in questo momento. Abbiamo fatto una buona partita contro quella che, insieme al Napoli, è la favorita per lo scudetto. L'Inter ha vinto l'ultimo campionato, il Napoli lo ha vinto meno di due anni fa e hanno mantenuto una base di quella squadra. Sono due squadre che è un fatto che stiano avanti e che lotteranno per vincere. Manteniamo i piedi per terra, affronteremo il Parma e vedremo come andrà. Continuiamo sulla nostra strada, con le nostre idee e il nostro percorso. Vedremo cosa saremo capaci di fare quando sarà il momento. Sono onesto, dico le cose come stanno. I subentrati hanno contribuito alla squadra. Abbiamo cambiato la partita: dopo aver sofferto tantissimo, forse alla fine meritavamo anche qualcosa in più".