Anguissa visibilmente commosso alla fine della partita contro il Venezia nel ricordare Daniele, il giovane tifoso del Napoli, una mascotte per la squadra di Conte, scomparso nei giorni scorsi in seguito ad una malattia che lo aveva messo a dura prova. «Daniele è sempre stato coraggioso e per lui abbiamo detto di voler vincere tutte le partite. Questa sera abbiamo giocato anche per lui. Sono cresciuto anche per lui? Non so cosa dire. Difficile non parlare di scudetto? Non pensiamo a questo, vogliamo vincere una gara alla volta e alla fine faremo i conti. Troppo presto per parlare di questo. Vogliamo vincere e dobbiamo farlo se sei una grande squadra, siamo una squadra forte e abbiamo dimostrato oggi di esserlo. Dobbiamo crederlo e pensare di vincere ogni partita», ha detto il giocatore azzurro.