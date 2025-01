"La Juventus non aveva ancora mai perso e non era una caso, è una grandissima squadra. Ma noi siamo scesi in campo per vincere. Nella ripresa siamo scesi in campo per andarci a prendere una vittoria davvero importante per il nostro campionato. Siamo contenti per la squadra e per tutta la gente di Napoli. La parata su Yildiz? Sono andato d'istinto alla disperata, fortunatamente ha tirato proprio dov'ero io. Le parole di Conte all'intervallo? Ci ha dato solo qualche indicazione, ha fiducia in noi e noi in lui, insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni e raggiungere un grande traguardo".