Walter Novellino, intervistato da Tuttocagliari, ha parlato del successo dell'Inter sul campo dei rossoblu: "Tutto sommato il Cagliari mi ha fatto una buona impressione. Nel primo tempo li ho visti tonici e sul pezzo. Nel secondo tempo non hanno replicato la prestazione offerta nella prima frazione, ma è anche vero che l'Inter spesso e volentieri "aggredisce" ferocemente i secondi tempi e proprio in quei frangenti chiude le partite. La formazione di Simone Inzaghi, secondo il mio punto di vista, è davvero fortissima e, quando vuole, addirittura dirompente. Ma ribadisco: il Cagliari nei primi quarantacinque minuti ha fatto un'ottima figura".

"In attacco oggettivamente i rossoblù fanno un po' di fatica, anche se Pavoletti è sempre uno che fornisce determinate garanzie. Del resto va anche detto che il Cagliari non deve competere con l'Inter, col Milan o con la Juventus, ma col Como, col Venezia e col Monza, per capirci. Quello è il suo campionato. Coi nerazzurri di Inzaghi ci sta di perdere, magari pure di schianto".