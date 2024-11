Willi Orban, difensore e capitano del Lipsia, ai canali ufficiali del club tedesco ha commentato il match di San Siro, perso per 1-0 contro l'Inter : "È stato un compito difficile. Quando arrivi qui dopo quattro sconfitte, è chiaro che la squadra non trasudi fiducia.

Abbiamo lottato per entrare in partita. I nostri avversari erano pericolosi sui calci piazzati, ma li abbiamo gestiti bene per la maggior parte del tempo. Siamo stati in partita fino al fischio finale, ma è dura quando sei sotto per 1-0 contro una squadra italiana.