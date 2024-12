Milan, col Verona ultima spiaggia per Fonseca?

"Mi auguro che sia la fatal Verona. Al Milan deve cambiare qualcosa. Che fa il Milan, vuole valorizzare i giovani, visto che non ci sono più obiettivi? E' questa l'impressione. Se il Milan deve andare in campo così, con una squadra mai al completo e i giocatori importanti puniti o criticati, mi sembra ci sia così tanta confusione che qualcosa deve cambiare. Vedo un Milan fuori dalla lotta anche Champions e l'unica opportunità è andare avanti nella coppa, ma non credo ci siano possibilità. Io a Fonseca contesto al gestione del campo. Lui ha sbagliato almeno 15 volte la formazione e non è la società lì che decide ma lui".