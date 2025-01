Massimo Paganin, ex giocatore dell'Inter, ha analizzato il derby di Supercoppa in programma stasera: "L'Inter è un po' di tempo che è superiore all'Atalanta di Gasperini. L'Inter è per l'Atalanta come la criptonite per Superman. La sta soffrendo molto. La mancanza di punti di riferimento crea molti problemi alla squadra di Gasperini che gioca prevalentemente a uomo. La squadra di Inzaghi lavora molto sui movimenti dei giocatori per non dare punti di riferimento. Bastoni e Dumfries si trovano spesso nella trequarti, è una squadra difficile da affrontare. Questi meccanismi sono stati ben oliati. Sembra semplice questo calcio ma è complesso. È stato fatto un grande lavoro".

A proposito dell'altra semifinale Paganin ha aggiunto: "Sembrava che la Juve non potesse perdere quella gara. Puoi avere il dominio del gioco, il Milan con i cambi ha trovato un nuovo assetto e poi tutto è cambiato. Sono momenti e situazioni. Il Milan ha disputato bene la gara, non ha subito il secondo gol e poi ha vinto la partita. Come allenatore sei bravo quando vinci e hai azzeccato i cambi. Ho incontrato Pioli che mi ha detto proprio questo. Thiago Motta ha letto la partita in un modo e forse ha affrettato un po' i cambi. Inserendo Nico Gonzalez si è dovuto abbassare. Il gol è arrivato su una disattenzione. Poi è arrivato un calcio di rigore un po' ingenuo. Conceicao non conosce ancora a fondo le caratteristiche dei suoi giocatori, ha cercato delle soluzioni. Ci deve lavorare ancora molto. Sui 90 minuti le partite sono molto equilibrate. L'Inter ha giocato un giorno prima rispetto al Milan. Potrebbe rischiare di giocare alto, ma tutti quelli che ci hanno provato non hanno avuto fortuna. L'Inter crea tante difficoltà agli avversari, costruisce molto bene dal basso. Il Milan non ha ancora idea dei dettami tattici del nuovo allenatore. Giocheranno con un 5-4-1, con l'Inter è importante coprire l'ampiezza del campo. La squadra di Inzaghi trova soluzioni anche quando le squadre giocano basse. Con l'Inter sei obbligato a vincere i duelli perché altrimenti perdi le partite. Theo Hernandez giocherà uno contro uno con Dumfries, credo che Dumfries stia meglio. In queste gare chi vince i duelli individuali vince le partite".