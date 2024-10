Nella vittoria di Empoli c'è stato spazio anche per l'esordio con la maglia dell'Inter di Tomas Palacios. Ecco le dichiarazioni

Nella vittoria di Empoli c'è stato spazio anche per l'esordio con la maglia dell'Inter di Tomas Palacios. Ecco le dichiarazioni del giovane difensore argentino ai microfoni di DAZN dopo la partita:

"Ringrazio tutti per questo splendido esordio con questa maglia. Sapevo di essere arrivato in un grandissimo club come l'Inter, ora voglio sfruttare ogni occasione e imparare".