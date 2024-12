Goran Pandev ha analizzato le difficoltà che l' Inter potrebbe incontrare nella partita di Champions League in programma contro il Bayer Leverkusen : "Sarà fondamentale la concentrazione, con le tedesche è sempre difficile. Come ha detto Simone, c'è stato poco tempo per preparare la partita. Ma l' Inter è fortissima e può dimostrare tutto il suo valore. Secondo me se l'Inter gioca da Inter farà risultato. L'Inter si giocherà la partita a centrocampo".

"Calhanoglu secondo me è il centrocampista più forte d'Europa. Dà equilibrio, fa giocare bene la squadra, fa gol che per uno del suo ruolo non è molto facile, si alza. Nel centrocampo dell'Inter lottano tutti. Tengono bene la palla, sono tutti tecnicamente forti. Calhanoglu fa la differenza. Grandissimo leader, i tifosi gli danno tantissimo affetto. Per questa piazza è un giocatore importantissimo. Zielinski? Gli ruberei come va in profondità, non mi piaceva. Lui è un centrocampista completo e moderno. Forse gli manca solo il gol. Stasera magari lo farà, se lo merita. Straordinaria la sua ultima partita in Champions. È un giocatore fortissimo, di esperienza e che può fare la differenza", ha concluso Goran Pandev.