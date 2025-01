Goran Pandev ha analizzato Inter-Monaco ai microfoni di Inter TV: "L'approccio sarà fondamentale, deve essere come nelle ultime partite e come sempre. I ragazzi devono essere consapevoli che devono giocare non per il pareggio, hanno l'esperienza giusta per farlo. Stasera dipende solo dall'Inter, deve metterci l'intensità giusta. Questo è un grandissimo gruppo, hanno dimostrato che sanno tirare fuori la forza necessaria. In difesa mancavano giocatori, manca Calhanoglu che è fondamentale. Spero che recuperino tutti per gli ottavi. Il Monaco ha tanto entusiasmo, è secondo in classifica. Ci aspetta una partita difficile. Loro sono una bella squadra, fisica e messa tatticamente bene in campo. L'Inter deve fare la sua partita senza far prendere loro fiducia, altrimenti diventano pericolosi. L'Inter può fare male sulle fasce con Dimarco e Dumfries, che sono fenomenali".