"Il recupero di Calhanoglu è importantissimo. I giocatori del Lipsia accettano di fare uno contro uno e giocano in verticale. L'Inter in difesa sta facendo grandissime cose. Spero che vadano sugli esterni. Le due mezzale stasera saranno fondamentali. Calhanoglu arriva sempre a tirare. Zielinski e Barella possono decidere questa partita. E poi ci sono gli esterni che sono molto molto pericolosi. Gli attaccanti dovranno muoversi tanto per aprire gli spazi a centrocampo. In campo l'Inter ha tanta esperienza. I nerazzurri sono in forma e lo hanno dimostrato a Verona quando è entrato de Vrij. Mi spiace un po' che rimanga fuori, è un grandissimo leader che fa grandi cose. Si merita di giocare. Bisseck? Conoscere la lingua è importante, in difesa devi parlare. Quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene. Ci sono tanti giocatori forti, i cambi sono fondamentali in queste partite. Spero che l'Inter vinca la Champions. Hanno fatto un mercato molto importante con gente di esperienza. L'Inter è una squadra impressionante anche in Europa. L'Inter non si nasconde neanche in campionato. Altri vedo che dicono dobbiamo arrivare secondi, l'Inter invece non si è mai nascosta. Punta tuti gli obiettivi: rosa fortissima con grandissimo allenatore. Fare la differenza? Sono tanti quelli che possono farlo a gara in corso. Inzaghi in allenamento e in partita parlava sempre, gli piaceva tantissimo. Non gli piaceva quando stava fuori e si incazzava sempre: per questo non riesco a capire come faccia a tenere tutti sulla corda. Quando non giocava era sempre incazzato e ora è bravissimo a fare turnover. Ha fatto una grandissima carriera. Parla tantissimo con i giocatori, entra nelle loro teste. Sono contento per lui, perché se lo merita", ha concluso Pandev elogiando mister Inzaghi.