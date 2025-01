Goran Pandev , ex giocatore nerazzurro, non ha dubbi sull'obiettivo che l' Inter deve portare a casa stasera: "Le partite di Champions sono tutte insidiose, sappiamo tutti che è fondamentale vincere. Anche giocando male. L'importante è portare tre punti a Milano così al 95% potrebbe finire nelle prime otto. Ci sono tantissime partite. Ultimamente l'Inter ha avuto un po' di infortuni, anche se stanno pian piano recuperando i giocatori. Sanno cosa devono fare. Inzaghi li avrà preparati benissimo. Il Praga concede tanto. Spero siano tutti in serata i nostri e facciano del loro meglio. L'Inter sta lottando per vincere lo scudetto e vuole portare a casa tutte le competizioni. Giocare due partite in meno (qualificandosi nelle prime otto) non sarebbe quindi male".

"Stasera devono essere concentrati, l'Inter è una grande squadra. Spero la sblocchino subito. Ci sono grandissimi campioni in campo. Secondo me l'importante è partire forte e bene. Poi la gestione la sanno fare quando il risultato è in tasca. Ci vuole esperienza. L'Inter è più forte dello Sparta Praga ma lo deve dimostrare. Dipenderà tutto dall'Inter. Con la vittoria di stasera è molto probabile che i nerazzurri finiscano nelle prime otto. La difesa dello Sparta è molto lenta, prendono tanti gol. L'Inter deve sfruttare i suoi attaccanti in profondità. Punto di forza? Le due punte sono due giocatori completi. Lautaro e Thuram stanno facendo una grandissima stagione. Lauti ha segnato meno dell'anno scorso ma sta facendo un grandissimo lavoro. Thuram non è una sorpresa. Gli attaccanti aiutano tanto in fase difensiva. L'importante è che la difesa incominci dall'attacco. Gli attaccanti sono i primi difensori. Stanno facendo gol, quello è importante. Se ho mai avuto un compagno come Thuram? Quando c'ero io erano c'erano tanti bravi ragazzi, che scherzavano come Thuram. Anche quando gioca sorride sempre. Sta dimostrando che è un giocatore molto forte, un fuoriclasse. Mkhitaryan è un giocatore di grandissima intelligenza. Inzaghi è malato di calcio. Secondo me non dorme, pensa 24 ore su 24 al calcio. Gli manca vincere la Champions League, secondo me quest'anno l'Inter può vincere questa competizione. Dumfries sta facendo bene, Inzaghi crede tantissimo in lui. Il giocatore ha rinnovato, la società crede in lui. Sapere che la società ti vuole e la gente a san Siro gli vuole bene è fondamentale. È felice e si sta divertendo. Vincere la Champions con questa maglia è speciale. De Vrij ha sorpreso anche me. Non è facile a questi livelli", ha concluso nella sua lunga analisi Goran Pandev.