Grave situazione di disagio, quella vissuta da Jean-Pierre Papin. L'ex attaccante francese, Pallone d'Oro nel 1991 e oggi allenatore della seconda squadra del Marsiglia, ha rivelato al quotidiano La Provence minacce e problemi, legati anche alla presenze ingombrante di Ali Zarrak, dirigente responsabile della sua formazione: "Io sono l'allenatore, non posso accettare che questa persona scelga i miei cinque sostituti. Ogni volta che giocatori della prima squadra sono scesi da noi, con la necessità di farli giocare, ho applicato le direttive. Ma tutto dovrebbe dipendere da questa persona. Io non ho bisogno di nessuno per discutere con De Zerbi o per parlare con il presidente Longoria, ma il problema con quella persona rimane.

Da tre settimane, ci sono tre auto di agenti di sicurezza privata davanti a casa mia, una cosa insopportabile. Un giorno sono stato abbordato da due tipi in moto che mi hanno detto che devo andarmene da Marsiglia. Non so se ci sia un legame con la situazione al club, non mi permetterei di dirlo o pensarlo, ma non posso accettare che si dica che non segua le richieste della società, sapendo che in più sto vivendo una situazione simile. Così non si può andare avanti: o rimango io o parte la persona in questione".