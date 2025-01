L'Inter strapazza il Monaco e si qualifica nelle prime otto di Champions League. I nerazzurri hanno fatto un percorso assolutamente straordinario in Champions League. Di questo ha parlato ai microfoni di Inter TV il Capitano Lautaro Martinez : "Sinceramente questa è la serata perfetta e da non dimenticare. Era il nostro obiettivo fissato in testa entrare nelle prime otto. Era importante risparmiare due partite con gli impegni che abbiamo".

"Raggiunto Mazzola? Questo è un momento speciale, sto lavorando tantissimo e mi sento bene fisicamente. Sto giocando di continuo e il fisico risponde. Questa è una nota positiva. Devo recuperare molte energie, importante adesso è preparare bene il derby che sarà una partita importante. Sappiamo quello che è successo a Riad. Per noi non è una rivincita. Sicuramente è una partita speciale. Oggi festeggiamo, da domani pensiamo al derby che sarà una grande gara per noi e per tutto il nostro percorso in campionato", ha concluso Capitan Lautaro.