E la Juventus come la vede?

«La Juve sta ripartendo con Motta che è un allenatore di grande impatto e personalità. Un tecnico capace di incidere anche nelle scelte di mercato e lo abbiamo visto quest’estate. La squadra sta cercando di interpretare il suo modo di intendere il calcio, ma con un po’ di fatica per via degli infortuni, su tutti quello di Bremer che è clamoroso. Un’assenza che potrebbe rallentare la crescita di un gruppo forte e costruito bene. Non ci vuole fretta, ma fiducia e pazienza».