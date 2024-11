Matteo Politano, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato la dura sconfitta in casa con l'Atalanta a una settimana dalla sfida da ex all'Inter di Simone Inzaghi. Queste le sue considerazioni:

"Dobbiamo tenere i piedi per terra, il campionato è appena iniziato. L'Atalanta ha dimostrato di essere fortissima, ora dobbiamo preparare al meglio la prossima. Domenica ci presentiamo in casa dell'Inter da primi in classifica perché ce lo siamo meritati, non sarà una sconfitta a buttarci giù. Siamo contenti di quello che stiamo facendo".