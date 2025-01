In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Marco Pompetti ha ricordato il suo passato all'Inter

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport , Marco Pompetti ha ricordato il suo passato all'Inter, lì dove l'attuale centrocampista del Catanzaro ha fatto tutta la trafila.

"Ho vinto uno scudetto e ne ho perso un altro. Ai nerazzurri devo tantissimo, giocare con quei colori ha cambiato la mia mentalità. L’Inter mi ha insegnato a diventare professionista. Ho cominciato a lavorare su me stesso, facendo tanti sacrifici. Anche se giocavo in Primavera ero sempre stimolato per vincere. E questo ha cambiato sicuramente il mio modo di essere".