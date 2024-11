Inizia a scattare l’allarme in casa Juventus?

“Se vuoi fare grandi cose non puoi prendere sei gol in due partite. Non è accettabile, la sensazione è che Thiago Motta stia girando i centrali cercando una chimica che non puoi trovare così. Danilo è in difficoltà, il centrocampo non mi sembra ben assortito. Davanti poi vedere che Milik può rientrare a metà dicembre pone la Juve in una situazione drammatica. L’assenza di Bremer sarà pesantissima, con il Parma la Juve meritava di perdere. Non può sempre andarti bene, specialmente quando Thiago Motta fa così tanti cambi, mi sembra che azzardi veramente tanto. Comincio ad avere dubbi sul centrocampo, mi sembra che manchi qualità. Non so se dipende da Douglas Luiz, ma se Koopmeiners giocherà in fase avanzata questo è un centrocampo che gira poco e può essere un problema. Hai un attaccante isolato come Vlahovic che ha giocato un’altra partita anonima, l’unica cosa che ti rimane è Conceicao che salta l’uomo. Dopo dieci partite mi aspettavo di più a livello offensivo".