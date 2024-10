Vittoria importantissima per l'Inter all'Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Mkhitaryan a DAZN dopo il match

"Mi dispiace per Acerbi e Calhanoglu, spero nulla di grave. Siamo abituati a giocare tante partite importanti ravvicinate, ora ce ne aspettano altre. Bisogna essere pronti mentalmente e fisicamente per provare a vincerle tutte. Io al posto di Calha? Decide il mister, non mi importa. Difficile perdere un compagno durante la partita, bisogna sistemarsi e organizzarsi".