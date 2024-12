Il Milan torna a respirare. Al Bentegodi, contro l'Hellas, i rossoneri battono il Verona per 1-0 grazie al gol di Reijnders. Ecco le considerazioni di Paulo Fonseca

"Non abbiamo concesso nulla al Verona, soprattutto nel primo tempo e abbiamo tenuto tanto la palla. Ma sbagliamo troppe decisioni, manca fiducia nei giocatori. Bisogna fare meglio in fase offensiva. Ma senza tanti giocatori sono comunque soddisfatto per il risultato, che era la cosa più importante, anche perché è molto meritato".