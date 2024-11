E sono d'accordo con lui quando dice che sono gli altri a dover avere la pressione di vincere perché il Napoli viene da una stagione difficile come quella passata. Ma va anche detto che quando chiamano lui è per vincere. In ogni caso, conoscendo la sua mentalità, so che vuole sempre stare con il piede sull'acceleratore. Di sicuro non è il suo Napoli 100%. Lo scudetto? Negli ultimi anni non c'è mai stata una classifica così corta, che per certi versi è anche molto affascinante. Diciamo che davvero ogni settimana può succedere di tutto. È sicuramente bello per chi la vede, un po' meno per il tifoso che vorrebbe allungare o recuperare a seconda della posizione in classifica della propria squadra".