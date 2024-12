Al termine di Milan-Roma, Claudio Ranieri ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico giallorosso: "Tutto quello che ci hanno fatto loro nel primo tempo, glielo abbiamo fato noi nel secondo tempo e non sono riuscite a fare gol, incredibile. È stata una partita bella, vibrante in cui tutti e due le squadre hanno giocato per vincere. Il pareggio è il risultato giusto e ha fatto divertire i tifosi del Milan e della Roma".

"I cambi? Ho cambiato per paura della seconda ammonizione. Eravamo a tre, quando prendevamo palla dovevamo allargarci e spingere. Dybala? Lo aiuta tutta la squadra, si sta allenando con continuità, cosa che prima non riusciva a fare. Quando sta in questo stato di forma è bello pagare il biglietto per vedere questo tipo di campioni".