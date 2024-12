"Uno dei primi tempi più belli mai commentati. La Lazio deve rimanere lì, sono convinto che adesso le coppe cominceranno a togliere qualcosa a Inter e Atalanta. Credo che la Lazio debba assolutamente fare qualcosa sul mercato per poi azzannare il bersaglio grosso. Non ci metto la Juventus perché lo dico dall'inizio che non è da Scudetto".

"Sta prendendo troppi gol ultimamente e prima non era così. Avere uno davanti come Zirkzee ti aiuta a giocare in un certo modo, ma quando non ce l'hai è difficile giocare come vuole lui. E non me ne voglia Vlahovic".