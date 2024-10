Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Walter Sabatini, ex dirigente anche dell'Inter, ha parlato così del big match di ieri

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Walter Sabatini, ex dirigente anche dell'Inter, ha parlato così del big match di ieri tra Inter e Juventus:

"E' stata una meraviglia del calcio. La Juve era in una situazione difficile, era sotto di due gol ma ha avuto una reazione fantastica. La Juve si propone come contendente al titolo, ma credo che finirà all'Inter. Però la partita di ieri è stata l'esaltazione del calcio, in tutti i suoi aspetti".