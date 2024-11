"Stiamo ancora aspettando entro marzo il progetto di Inter e Milan per il nuovo San Siro. Il Comune non ha ricevuto nessun progetto per La Maura. C’è un preliminare tra Snaitech e F3A Green (per l'ippodromo, sul quale il comune di Milano avrebbe manifestato interesse, ndr). Io ho incontrato giovedì l’ad di Snaitech Schiavolin e gli ho detto: “Se voi andate avanti su questa via, il Comune farà la sua parte: giudicheremo il progetto. Ma c’è un interesse realistico dell’amministrazione ad acquisire La Maura“. Se per qualunque motivo non riuscissero ad andare avanti, noi saremmo interessati ad acquisire l’area".