Sergio Scariolo, ospite negli studi di Inter TV, ha analizzato Inter-Arsenal: "L'Inter sta andando bene in Champions, spero continui la striscia positiva. Non sarà facile, stasera. Ma l'Inter ha qualità e talento. Nel calcio è ancora più difficile gestire il gruppo. Proprio la gestione del gruppo, delle rotazioni, dei riposi e dei cambi credo sia uno dei punti forti di Inzaghi. La sensazione è che tutti i giocatori siano coinvolti e siano pronti per giocare. Se lo aspettano e si sentono parte della squadra. Penso che Inzaghi stia facendo veramente bene, la squadra dà una sensazione di coesione, sforzo e unione. Prendiamo qualche gol che non ci piace, ma creiamo tantissimo. Abbiamo un gruppo che può arrivare fino alla fine in tante competizioni".