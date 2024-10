Scaroni: “Incontro positivo, nuovo stadio a San Siro ipotesi sempre più concreta. Ora…”

"E' stato un incontro che è andato molto bene: c'era il Sindaco di Milano, il Ministro della Cultura e quello dello Sport. Abbiamo superato il problema che ci ponevamo da mesi, ovvero quello della conservazione del secondo anello di San Siro. Possiamo dunque costruire un nuovo stadio in zona San Siro, conservando al posto dell'edificio che verrà al posto del Meazza il secondo anello, o parte di esso, di questo stadio. Un incontro quindi positivo, che ci ha avvicinati alla soluzione di costruire un nuovo stadio a San Siro come un'ipotesi da prendere in considerazione".