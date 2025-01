Le parole del difensore dell'Arsenal: "Di Bastoni mi piace la mentalità, gioca in un modo molto simile al mio: gioca molto bene con la palla"

Riccardo Calafiori non ha dubbi. Intervistato da Sky Sports Football, il centrale dell'Arsenal ha risposto così alla domanda su chi sia oggi il miglior difensore italiano: "Direi Bastoni dell'Inter. Dire il migliore di sempre è molto difficile: forse Maldini, ma abbiamo Nesta, Cannavaro, Bonucci e Chiellini, in tanti.

Di Bastoni mi piace la mentalità, gioca in un modo molto simile al mio: gioca molto bene con la palla, anche meglio di me. E' mancino, mi piace molto anche come amico: gli auguro il meglio", le sue parole.