La mancata conquista del Pallone d'Oro nel 2010 non è mai andata giù a Wesley Sneijder. L'ex centrocampista olandese in quell'edizione veniva indicato da molto come uno dei favoriti, se non il candidato principale, dopo aver vinto tutto con l'Inter (campionato, Coppa Italia e Champions League) ed essere arrivato in finale del Mondiale sudafricano con la sua Nazionale, dove risultò anche capocannoniere della manifestazione. Ad aggiudicarsi il premio di miglior calciatore, tuttavia, fu Lionel Messi, davanti ai compagni di squadra Iniesta e Xavi, in un podio tutto di marca Barcellona.